Недвижимость в Европе: сколько стоят квартиры в новостройках в разных европейских городах — Finance.ua
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Недвижимость в Европе: сколько стоят квартиры в новостройках в разных европейских городах

Личные финансы
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Недвижимость в Европе: сколько стоят квартиры в новостройках в разных европейских городах
Недвижимость в Европе: сколько стоят квартиры в новостройках в разных европейских городах
Недавно было проведено масштабное исследование цен на недвижимость на международном рынке. В общей сложности опыт охватил 23 страны и 68 городов Европы.
Отчет был представлен консалтинговой компанией Deloitte — Property Index, Overview of European Residential Markets.

ТОП-5 стран с самой дорогой недвижимостью

Учитывая стоимость новостроек, самой дорогой страной оказалась Великобритания. Стоимость квадратного метра там составляет примерно 4 905 евро.
Следующими самыми дорогими странами стали Австрия, Франция, Германия и Нидерланды.
Если же говорить о городах, в которых самая дорогая недвижимость, то ими оказались Париж и Мюнхен.
Лидерами роста цен на жилье стали словацкий город Кошицы, где цены на недвижимость повысились на 38,2%, и нидерландский Роттердам, где зафиксирован рост на 27,7%.

В каких странах самая низкая цена на покупку недвижимости

Самое дешевое жилье можно приобрести на Балканах: например, в Боснии и Герцеговине вы сможете приобрести совершенно новую квартиру по цене не выше 1 000 евро за квадратный метр. Неновая квартира будет стоить еще дешевле.
Согласно исследованию, в Сербии, Польше, Болгарии, Румынии, Португалии, Ирландии и Латвии жилье будет стоить не дороже 2000 евро за квадратный метр.
Недвижимость в Европе: сколько стоят квартиры в новостройках в разных европейских городах
Исследователи также назвали европейские города с самыми низкими ценами на новое жилье. Согласно отчету, в Европе есть только два города, в которых можно приобрести жилье не дороже 1000 евро за квадратный метр. Этими городами оказались Варна — 885 евро за квадратный метр, и Бургас — 900 евро за квадратный метр.
При этом единственными городами Старого Света, в которых действительно фиксируется падение цен на недвижимость, оказались французский Марсель (−6%) и Словенский Целе (−6,1%).

Жилье в аренду: в каких городах самые высокие и самые низкие цены

Учитывая среднюю стоимость аренды, очевидным лидером стал Париж, имея показатель не менее 29,1 евро за квадратный метр. Также отмечается, что самое дешевое жилье можно арендовать в болгарских городах — Варне и Бургасе.
Следует отметить, что в исследовании были рассмотрены только крупные населенные пункты. Аналитики отмечают, что в маленьких городах и поселениях жилье стоит гораздо дешевле.
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По материалам:
visitukraine.today
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