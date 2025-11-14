0 800 307 555
Зачисляется ли в страховой стаж пребывание на учете в центре занятости — объяснение

Личные финансы
Период пребывания на учете в центре занятости может быть учтен в страховом стаже. Однако важно учесть несколько условий, влияющих на дальнейшее назначение пенсии.
Об этом пишет издание «На пенсии».

Что считается страховым стажем

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию.
После 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон № 1058 IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в стаж относят только те месяцы, за которые уплачены страховые взносы.
По информации Пенсионного фонда Украины, до 1 января 2004 года стаж рассчитывался по другим правилам. Согласно статье 56 Закона Украины № 1788 XII «О пенсионном обеспечении», в стаж для назначения пенсии засчитывается период, когда человек получал пособие по безработице.
После 1 января 2004 года периоды пребывания на учете в центре занятости также могут быть отнесены к страховому стажу. Это касается случаев, когда человек получал пособие по безработице, за исключением единовременной выплаты для открытия собственного дела. К стажу также относится период получения материальной помощи во время обучения, переподготовки или повышения квалификации.
Вся информация фиксируется в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Дополнительные периоды, которые учитываются

Законом № 1071 IX от 4 декабря 2020 года в страховой стаж включены периоды получения пособия по частичной безработице. Это касается также выплат во время карантинных ограничений, связанных с COVID 19.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком без официально установленной инвалидности и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом. Так, период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в страховой стаж.
Читайте также: Как проверить свой страховой стаж
Добавим, что военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию за выслугу 25 лет и более. В выслугу лет для определения размера военной пенсии один месяц военной службы засчитывается за три месяца — при условии, что в течение этого месяца военный принимал непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
