Зачисляется ли страховой стаж человеку, находящемуся в отпуске без сохранения заработной платы — Finance.ua

Зачисляется ли страховой стаж человеку, находящемуся в отпуске без сохранения заработной платы Сегодня 20:21 — Личные финансы

Зачисляется ли страховой стаж человеку, находящемуся в отпуске без сохранения заработной платы

В страховой стаж относят месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Указывается, если работодатель не платил за вас страховые взносы за предыдущие несколько месяцев, то этот период в страховой стаж отнесен не будет.

Можно ли платить взносы самостоятельно

В то же время, начиная с этого месяца, платить добровольные пенсионные взносы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по упрощенному механизму вы можете самостоятельно.

В этом случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет Фонда.

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В ПФУ отметили: при уплате добровольного взноса в месяцы, когда у вас нет заработка, вы приобретете страховой стаж.

Напомним, по данным Пенсионного фонда (ПФУ), по состоянию на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров уменьшилось почти на 325 тыс.

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