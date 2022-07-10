Зачем НБУ включил «печатный станок», и почему это не может продолжаться вечно? — Finance.ua

Зачем НБУ включил «печатный станок», и почему это не может продолжаться вечно? Сегодня 14:03 — Валюта

Зачем НБУ включил «печатный станок», и почему это не может продолжаться вечно?

Война — большой вызов для страны, в том числе и для экономики и государственных финансов.

Из-за более низких показателей работы предприятий сократились также налоговые и таможенные поступления в государственный бюджет. Дополнительная причина уменьшения доходов бюджета — ослабление некоторых налогов и пошлин с началом войны для того, чтобы дать возможность бизнесу оправиться от шока.

В то же время расходы государства в условиях войны, наоборот, выросли, учитывая существенное увеличение оборонных, гуманитарных и социальных потребностей.

Об этом рассказали эксперты Financial Literacy Ukraine.

«Поступления сократились, расходы повысились — имеем увеличение дыры в бюджете, которую необходимо перекрывать», — отмечают специалисты.

Как это можно было сделать в начале войны?

Есть несколько естественных путей финансирования этой дыры бюджета:

Привлечение интернациональной помощи. В первые же дни войны мир поддержал Украину и государства, и международные организации анонсировали значительные объемы финансовой помощи. В то же время выделение этого финансирования требуется времени, учитывая процедуры выделения средств в официальных учреждениях. В начале у Украины не было этого времени.

Привлечения государства на внешних рынках. В условиях войны внешний рынок долговых привлечений остается закрытым для Украины, учитывая значительные риски для инвесторов.

Привлечения государства на внутреннем рынке. В начале марта 2022 Министерство финансов начало продавать военные государственные облигации. Это ценные бумаги государства, которые могут приобрести как банки, так и граждане и бизнес, а со временем вернуть обратно предоставленные государству денежные средства с процентами. Средства от продажи военных облигаций идут для покрытия дефицита бюджета.

В начале войны украинцы поддержали эту инициативу, но полученного финансирования было недостаточно для обеспечения всех критических расходов государства.

«Учитывая это, Национальный банк в марте присоединился к финансированию бюджета — НБУ начал покупать военные облигации государства, „печатая“ для этого гривну. Учитывая последствия коллапса в секторе государственных финансов, это решение было фактически безальтернативным», — отметили эксперты Financial Literacy Ukraine.

До войны Национальный банк накопил значительный запас прочности посредством международных резервов — это запас средств государства, хранящийся в валюте, ценных бумагах и золоте.

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На 1 февраля они превышали 29 млрд дол. США. Значительные объемы полученной государством гривны от НБУ уходили в экономику и возвращались на валютный рынок. НБУ выкупал эту гривну за счет валюты из резервов, и это помогало минимизировать негативные последствия финансирования им дефицита бюджета.

В то же время незакрытые потребности государства постепенно увеличиваются.

Если в начале марта Национальный банк приобрел военные облигации на 20 млрд грн и по 50 млрд грн — в апреле и мае, то в июне объемы выросли до 105 млрд грн (общая сумма за весь период составляет 225 млрд грн). Это приводило к более быстрому уменьшению международных резервов, которые также сейчас позволяют НБУ фиксировать курс гривны к доллару США.

«Печать средств для покрытия дефицита бюджета — это решение, которое позволило выиграть время и быстро закрыть необходимые потребности сектора государственных финансов. Впрочем, это не решает проблемы экономики и госбюджета. Более того, дальнейший рост объемов финансирования бюджета НБУ может иметь кризисные последствия», — говорится в сообщении.

Какими могут быть последствия

1. Увеличение печати средств будет ускорять процесс истощения международных резервов. Если у НБУ иссякнут резервы, то он не сможет фиксировать курс и переход к плавающему курсообразованию (действовавшему до войны и при котором курс определяет уже не НБУ, а рынок) будет происходить хаотично.

Поскольку НБУ не сможет сглаживать колебания на валютном рынке за счет резервов, это может сопровождаться значительной девальвацией.

2. Следствием существенной девальвации гривны может стать выход инфляции из-под контроля. Высокая инфляция грозит быстро обесценить доходы и сбережения украинцев. От этого страдают, прежде всего, пенсионеры и украинцы, которые получают фиксированные зарплаты. Это будет усугублять бедность.

Следовательно, отмечают специалисты, регулярная печать денег для финансирования потребностей госбюджета — не выход, ведь это может привести к уменьшению международных резервов НБУ, снижению курса гривны и ускорению инфляции.

Что сделать, чтобы минимизировать печать денег для финансирования бюджета

1. Необходимо проанализировать расходы бюджета и сократить некритические.

Также важно увеличить доходы бюджета.

Учитывая, что бизнесу нужно восстанавливаться, об увеличении налоговой нагрузки на него речь не идет. Необходимо повысить налоги на потребление, импорт, активы, ренту. Это позволит ограничить некритическое расходование ресурсов.

2. Вторым важным направлением является активизация заимствований правительства на внутреннем долговом рынке.

Это правительство делает, продавая военные облигации банкам, бизнесу и гражданам. Если в первые месяцы спрос на этот инструмент был внушительным, то сейчас он сильно упал.

«Дело в том, что граждане и бизнес преодолели первый шок войны и постепенно возвращаются к экономической логике принятия решений: когда бизнес пытается максимизировать прибыль, а население — сохранить сбережения. В условиях, когда максимальная годовая доходность по военным облигациям составляет 11,5%, а прогнозируемая инфляция по итогам 2022 превышает 20%, украинцы не спешат вкладывать свои деньги в этот инструмент», — объясняют финансисты.

Поэтому для того, чтобы активизировать внутренние долговые привлечения, Министерству финансов важно повысить доходность по военным облигациям, то есть обещанное вкладчикам вознаграждение за удержание этих ценных бумаг.

Такое решение сразу решит две проблемы:

Граждане и бизнес получат реальный инструмент защиты своих гривневых доходов от инфляции;

правительство сможет привлечь больше денег на рынке для покрытия дефицита бюджета, что означает, что объемы финансирования со стороны Национального банка можно будет минимизировать без рисков наступления коллапса в государственных финансах.

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