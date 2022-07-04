Как зарабатывать на военных облигациях — Finance.ua

Как зарабатывать на военных облигациях Сегодня 10:01 — Фондовый рынок

Как зарабатывать на военных облигациях

С началом широкомасштабного вторжения в Украине возник вопрос, где брать деньги, которых катастрофически не хватает в государственном бюджете. Одним из спасений для Министерства финансов стали военные облигации внутренних государственных займов Украины. По данным Нацбанка, во время военного положения Минфин провел 55 аукционов. Так удалось привлечь более 105 млрд грн. В военные облигации вместе с бизнесом инвестируют и рядовые граждане.

Что такое военные облигации

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам. С помощью этих ценных бумаг государство занимает деньги у граждан или организаций. Денежные средства идут на поддержку экономики и армии. Ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Потому что это инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения россии, а не инструмент максимизации дохода от инвестиционной деятельности.

Возвращать заимствования государство будет с процентами. Подобную практику использовали в других странах уже давно. В США — во время войны за независимость 1812-1815 годов и во время Второй мировой, в Великобритании — в ноябре 1914 года, через несколько месяцев после начала Первой мировой.

Где купить? Покупать облигации можно через банки и лицензированные брокерские компании. Как в отделениях, так и через мобильные приложения. Такую услугу предлагают «Укргазбанк», ПУМБ, «Монобанк», брокеры ICU, «Универ Капитал», БТС Брокер, «Дрегон Капитал» и т.д.

Какую сумму уже привлекло государство и сколько можно заработать

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Украина уже продала военные облигации более чем на 105 млрд грн. Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить этих облигаций до 400 млрд грн. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн. Однако реальная цена может быть как меньше, так и больше.

Чем меньше срок инвестиции, тем дешевле облигация. Одна облигация, деньги за которую государство обещает вернуть через полгода, будет стоить примерно 962,91 грн. А облигация с датой погашения через год — примерно 1052,53 грн.

Доход зависит от срока. Чем больше период, тем больше проценты. Краткосрочные облигации на два месяца принесут 9,5%, а полуторагодовые — 11,5%. Наименьшие проценты получат те, кто покупает облигации в долларах и евро — 2,5% −3,7%.

Что об этом говорят эксперты

По словам Дмитрия Боярчука, экономиста, исполнительного директора CASE Украина, с точки зрения финансового интереса, военные облигации имеют ограниченную ценность для простых людей. Потому что риски очень высоки. В частности, стоимость их будет такая, за которую их покупали. Если инфляция будет высокой, то фактически можно потерять деньги.

Экономист Алексей Кущ говорит, что военные облигации — единственная возможность привлекать средства во время войны. Эти бумаги могут приобрести и граждане, и бизнес. Но в основном покупает Нацбанк и банки. Граждане тоже покупают, но гораздо меньше.

BusinessUa По материалам:

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