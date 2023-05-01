Заберут за считаные дни: авто, которые будет легко продать даже через 5 лет — Finance.ua

Заберут за считаные дни: авто, которые будет легко продать даже через 5 лет Сегодня 07:02 — Технологии&Авто

Заберут за считаные дни: авто, которые будет легко продать даже через 5 лет

Индустрия авто развивается молниеносными темпами — каждый год выходят новые модели, которые во всем лучше предшественников. Прошлое поколение интересует все меньше людей, а значит — падает в цене. Однако есть транспорт, который не сильно проседает в цене, или же имеет огромный спрос несмотря на возраст или пробег.

Эксперты Фактов составили рейтинг авто, которые будет легко продать через 5 лет.

Ожидается, что под этот транспорт подходят те авто, которые активно продаются в Украине и пользуются спросом у наших водителей.

Так, огромный спрос на рынке имеет автомобиль Volkswagen Passat. Независимо от года выпуска и комплектации этот транспорт постоянно ввозят в Украину — практически ежемесячно Passat лидирует по импорту. В ближайшие 5 лет этот автомобиль точно можно будет легко продать — главное, чтобы он соответствовал действующим сейчас экостандартам, которые примут в Украине в скором будущем. Средняя цена на Passat — около $8 тыс.

Свою популярность не потеряет и компактный Volkswagen Golf — экономичность, доступность и простота в обслуживании покорила многих украинцев. Эта модель уже давно зарекомендовала себя как хороший вариант для удобного передвижения в условиях города. Средняя цена за такой автомобиль — около $6 тыс.

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Среди фаворитов будет и чешский автопром — модель Skoda Octavia много месяцев в топах по импорту подержанных авто. Средний ценник за такой автомобиль в Украине сейчас около $8 тыс.

Американский Ford Focus точно будет автомобилем, который легко продастся через 5 лет. За такой автомобиль на вторичном рынке попросят около $7 тыс.

Французские Renault Megane — в Украине очень популярные бюджетные авто, особенно те, на которые есть детали и есть СТО. Средний ценник на такой автомобиль с пробегом — $7,5 тыс.

Один из самых популярных авто из салона в Украине — это Toyota Rav4. Множество модификаций, доступность и неприхотливость в ремонте сделают покупку такого авто удачной инвестицией. На такой транспорт точно будет спрос в ближайшем будущем — особенно если взять гибридную версию. За подержанную модель в среднем просят в Украине $17 тыс.

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Факти По материалам:

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