Названы автомобили, которые наиболее теряют в цене через год после покупки — Finance.ua

Названы автомобили, которые наиболее теряют в цене через год после покупки Сегодня 14:14 — Фондовый рынок

Специалисты iSeeCars назвали модели автомобилей, которые быстрее других дешевеют после покупки. Ведь есть машины, которые после покупки могут становиться только дороже, а другие, наоборот, дешевеют с огромной скоростью — достаточно лишь выехать за пределы автосалона.

Как оказалось, мировой рекордсмен по скорости потери цены — немецкий электромобиль Audi E-tron. Всего через год после покупки эта модель станет дешевле сразу на 27,8% от своей первоначальной стоимости или на 22 800 долларов США. Совсем немного от этого показателя отстает итальянский Alfa Romeo Stelvio с падением цены на уровне 26,9% в год. Замыкает тройку лидеров этого антирейтинга еще один представитель немецкого автопрома — Mercedes C-Class — который через год станет дешевле на 24,6%.

Следующую строчку в рейтинге эксперты отдали Audi A4 с потерей 24,3% от первоначального ценника за первый год эксплуатации. Также в список попали японский Nissan Titan и классический американец Chevrolet Silverado 1500 Limited. Довольно быстро дешевеют Infiniti QX80 и Q50, Nissan Murano, Porsche Macan, Mercedes S-Class и BMW 7 Series.

Не столь скорые темпы потери цены демонстрируют Genesis G70, BMW 2 Series и 5 Series, Infiniti QX50, Ford Mustang Mach-E и другие.

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MMR По материалам:

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