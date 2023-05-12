За январь-апрель в госбюджет поступило 1,15 триллиона гривен — Finance.ua

За январь-апрель в госбюджет поступило 1,15 триллиона гривен Сегодня 16:18 — Казна и Политика

За январь-апрель в госбюджет поступило 1,15 триллиона гривен

За первые 4 месяца 2023 поступления общего фонда государственного бюджета составляли 1,15 трлн грн. Из них внешние источники — 604,69 млрд грн, а внутренние — 548,15 млрд грн.

Комитета В Р по бюджету Роксолана Пидласая. Об этом сообщила председательпо бюджету Роксолана Пидласая.

Наибольшими источниками поступлений стали внешние заимствования — 425,2 млрд грн, 198,1 млрд грн — это налоговые поступления, 179,5 млрд грн — гранты и другая международная помощь, 171,7 млрд грн — внутренние заимствования, а также 115,6 млрд грн — поступления от таможенных органов.

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По сравнению с аналогичным периодом до полномасштабного вторжения в 2021 г. поступления выросли в 2,3 раза. Кроме того, существенно отличается их структура. В частности, в общем объеме поступлений за 4 месяца 2021 внешние ресурсы составляли лишь 7,1%, а внутренние — 92,9%.

«Пока идет война, невозможно обеспечить наполнение государственного бюджета преимущественно за счет внутренних ресурсов, поэтому бюджетная поддержка от международных партнеров сейчас очень важна и необходима», — подчеркнула народная депутат Роксолана Пидласая.

Напомним, за январь-апрель государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 252,9 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 310,3 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-апрель 2023 дефицита 560,1 млрд гривен.

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Укрінформ По материалам:

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