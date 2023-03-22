За время своего существования Bitcoin преимущественно приносил прибыль: исследование — Finance.ua

За время своего существования Bitcoin преимущественно приносил прибыль: исследование Сегодня 02:20 — Криптовалюта

За время своего существования Bitcoin преимущественно приносил прибыль: исследование

По данным аналитиков Blockchain.com, из 4593 дней своего существования Bitcoin приносил прибыль своим владельцам 4065. То есть, 88,5% времени ВТС был выгодным, что полностью разрушает утверждение криптоскептиков о ненадежности флагмана рынка.

Согласно исследованию экспертов, в 2022 году убыточные дни пришлись на период с 28 декабря по 12 июня. Тогда курс BTC колебался от $26 000 до $28 000. Уже 15 июня ситуация изменилась — с тех пор Bitcoin является прибыльным цифровым активом.

«Это исследование подчеркивает важность понимания рыночных циклов Bitcoin и почему инвесторам следует избегать покупок на вершинах и продаж на падениях. Однако некоторые трейдеры предпочитают ежедневные сделки на криптовалютных биржах, чтобы получить значительно меньшие, но стабильные прибыли», — подытожили данные Blockchain.com аналитики Cointelegraph.

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Что касается положения дел BTC сейчас, токен продолжает приносить доходы своим владельцам, достигнув девятимесячного максимума. На днях Bitcoin установил исторический рекорд на отметке $28 500. Последний раз ВТС торговался на таком уровне в июне 2022 года. Обычно инвесторы рассматривают BTC как рисковый актив из-за высокого уровня волатильности криптовалюты . Впрочем, сейчас традиционные инвесторы заинтересовались биткоинами на фоне опасений относительно возможных дальнейших потрясений в банковском секторе.

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noworries По материалам:

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