В США криптовалюты назвали главной причиной крушения крупнейших банков — Finance.ua

В США криптовалюты назвали главной причиной крушения крупнейших банков Сегодня 05:44 — Криптовалюта

В США криптовалюты назвали главной причиной крушения крупнейших банков

Бывший американский конгрессмен Барни Франк обвинил криптовалюты в коллапсе банковского сектора США.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам экс-политика, законодатели и регуляторные органы с 2008 года должным образом не контролировали рынок цифровых активов.

«В финансовую систему вводится новый и потенциально дестабилизационный элемент — цифровая валюта. То, что мы получаем, — это провал», — сказал Франк, комментируя ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank (SVB).

По словам бывшего политика, 2023 год принципиально отличается от 2008-го: финансовая система менее уязвима, чем тогда. И хотя криптосектор наносит ущерб банковской отрасли, по мнению Франко, он его не сломает.

Signature Bank, членом совета директоров которого и является Барни Франк, стал третьим дружественным к криптовалютам банком, который за последние несколько недель прекратил свою деятельность. Регуляторы Нью-Йорка объяснили ситуацию необходимостью оградить экономику США. Таким образом, уверены чиновники, удастся укрепить уверенность населения в стабильности банковской системы.

К Signature Bank крах пережили крупнейшие банки-партнеры криптовалютных компаний — Silvergate Capital и Silicon Valley Bank. На фоне слухов о банкротстве первого банка американский криптобизнес почти сразу начал срочно обрывать связи с Silvergate. Считалось, что альтернативой Silvergate стал Signature Bank, однако он тоже не справился с кризисом.

Впоследствии с проблемами столкнулся и SVB, в котором хранились резервы многих криптовалютных компаний. В результате один из крупнейших стейблкоинов USD Coin (USDC) потерял привязку к доллару США и упал до $0,879, вызвав панику на рынке. Отметим, что на этот момент USDC застабилизировался и удерживает уровень в $1.

noworries По материалам:

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