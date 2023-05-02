За время полномасштабной войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 429 миллиардов — Finance.ua

За время полномасштабной войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 429 миллиардов Сегодня 19:43 — Фондовый рынок

За время полномасштабной войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 429 миллиардов

Правительство с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 1 мая 2023 года привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 429 млрд грн в эквиваленте.

«С начала полномасштабной войны до 30 апреля 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 288 372,9 млн грн, 2 956,8 млн дол. США и 1064,2 млн евро», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, на погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлено 291 997,9 млн грн, 3 812,8 млн дол. США и 662,6 млн евро.

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Отмечается, что выплаты за ОВГЗ в апреле 2023 года на 6,248 млрд грн (в эквиваленте) превышали заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке. В то же время в течение января — апреля этого года соответствующее сальдо было положительным и составило 61 031,3 млн грн.

Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в апреле, в гривне составила 19,60% годовых, в долларах США — 4,85% годовых. Размещение военных ОВГЗ, номинированных в евро, в апреле не производилось.

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Наибольший объем военных ОВГЗ по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Нерезиденты владеют облигациями на сумму 4 968,22 млн грн и 0,5 млн дол. США.

Министерство финансов в апреле погасило военные ОВГЗ, номинированные в гривне, на сумму 17 969,1 млн грн, а также в долларах США — 270,7 млн дол. США.

Укрінформ По материалам:

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