Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн — Finance.ua

Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн
Украинцы через приложение «Дія» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн.
Как сообщили в «Дія», количество пользователей приложения уже достигло 19 млн.
Напомним, 3 октября Министерство цифровой трансформации запустило возможность покупать военные облигации через приложение «Дія».
Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории. Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет.
В то же время можно выбрать срок облигации — сроком до 1,5 года. Проценты фактической доходности варьируются от 11 до 16% годовых. Выплаты будут поступать на карту єПідтримка.
Отметим, что недавно новая военная облигация появилась в приложении «Дія». Речь идет об ОВГЗ «Ялта».
Где и как купить ОВГЗ в 2023 году 🧐
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