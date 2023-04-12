Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн — Finance.ua
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Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн

Фондовый рынок
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Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн
Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн
Украинцы через приложение «Дія» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн.
Как сообщили в «Дія», количество пользователей приложения уже достигло 19 млн.
Напомним, 3 октября Министерство цифровой трансформации запустило возможность покупать военные облигации через приложение «Дія».
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Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории. Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет.
В то же время можно выбрать срок облигации — сроком до 1,5 года. Проценты фактической доходности варьируются от 11 до 16% годовых. Выплаты будут поступать на карту єПідтримка.
Отметим, что недавно новая военная облигация появилась в приложении «Дія». Речь идет об ОВГЗ «Ялта».

Где и как купить ОВГЗ в 2023 году 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
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