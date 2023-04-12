Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн — Finance.ua

Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Через "Дія" приобрели ОВГЗ на 670 млн грн

Украинцы через приложение «Дія» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн.

Как сообщили в «Дія», количество пользователей приложения уже достигло 19 млн.

Напомним, 3 октября Министерство цифровой трансформации запустило возможность покупать военные облигации через приложение «Дія».

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Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории. Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет.

В то же время можно выбрать срок облигации — сроком до 1,5 года. Проценты фактической доходности варьируются от 11 до 16% годовых. Выплаты будут поступать на карту єПідтримка.

Отметим, что недавно новая военная облигация появилась в приложении «Дія». Речь идет об ОВГЗ «Ялта».

Фінансовий клуб По материалам:

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