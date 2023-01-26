НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины — Finance.ua

НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины

НКЦБФР допустила облигации (Ukraine Sovereignty Bond), выпущенные Правительством Канады, к обращению на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Инициатор подачи заявления на допуск ценных бумаг иностранного эмитента — Национальный депозитарий Украины.

Чтобы предложить канадцам возможность напрямую поддержать Украину, правительством Канады выпущены пятилетние облигации на сумму 500 миллионов долларов, деноминированных в канадских долларах.

Средства направлены на поддержку Правительства Украины путем предоставления основных услуг украинцам, таких как: пенсии, закупка топлива перед зимой и восстановление энергетической инфраструктуры и т.д.

Канадцы, участвующие в Ukraine Sovereignty Bond, фактически покупают обычные облигации правительства Канады со ставкой 3,245%. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности их средств, у Ukraine Sovereignty Bond также есть кредитный рейтинг Канады ААА.

Дата погашения облигаций символическая — 24.08.2027 в День Независимости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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