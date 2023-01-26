НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины — Finance.ua
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НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины

Фондовый рынок
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НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины
НКЦБФР допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины
НКЦБФР допустила облигации (Ukraine Sovereignty Bond), выпущенные Правительством Канады, к обращению на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Инициатор подачи заявления на допуск ценных бумаг иностранного эмитента — Национальный депозитарий Украины.
Чтобы предложить канадцам возможность напрямую поддержать Украину, правительством Канады выпущены пятилетние облигации на сумму 500 миллионов долларов, деноминированных в канадских долларах.
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Средства направлены на поддержку Правительства Украины путем предоставления основных услуг украинцам, таких как: пенсии, закупка топлива перед зимой и восстановление энергетической инфраструктуры и т.д.
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Канадцы, участвующие в Ukraine Sovereignty Bond, фактически покупают обычные облигации правительства Канады со ставкой 3,245%. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности их средств, у Ukraine Sovereignty Bond также есть кредитный рейтинг Канады ААА.
Дата погашения облигаций символическая — 24.08.2027 в День Независимости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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