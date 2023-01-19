Размещение облигаций в мире с начала года бьет рекорды: правительства и компании разместили бондов почти на $600 млрд — Finance.ua

Размещение облигаций в мире с начала года бьет рекорды: правительства и компании разместили бондов почти на $600 млрд Сегодня 20:36 — Фондовый рынок

Объемы размещения выпусков облигаций с начала 2023 г. в мире достигли рекордного уровня. С 1 по 18 января компании и правительства продали облигаций на $586 млрд, пишет Bloomberg.

Наибольший объем долговых инструментов в разных валютах разместили финансовые компании — $250 млрд. Объем выпуска государственных облигаций оценивается в $214 млрд, а нефинансовые компании продали инвесторам облигаций на $124 млрд.

Выпуск долговых обязательств в евро также побил рекорд, увеличившись примерно на 39% по сравнению с прошлым годом. Объем первоначальных размещений на долговом рынке Европы уже превысил 200 млрд евро в этом году. Это самый высокий показатель за историю наблюдений, сообщило агентство.

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Самым большим спросом у инвесторов в январе пользовались краткосрочные бонды. Продажа долговых инструментов со сроком погашения в три года или менее возросла до $138,5 млрд. Объем увеличился более чем на 80% по сравнению с тем же периодом два года назад ($75,5 млрд). Объем размещений облигаций со сроком погашения десять лет и более сократился примерно на 40% по сравнению с уровнем прошлого года и на 44% по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

Рост спроса наблюдался частично благодаря ралли в январе — доходность облигаций всех видов выросла на 4,1% с начала года, что стало лучшим показателем за период с 1999 года, отметило агентство.

Что будет дальше

Спрос инвесторов на новые облигации в течение большей части 2022 года был низким. Но в этом году у заемщиков, желающих привлечь новое финансирование, внезапно возрос интерес к долговым инструментам. Этому способствуют признаки снижения инфляции и то, что центральные банки планируют смягчить денежно-кредитную политику.

Bloomberg Intelligence прогнозирует, что доходность облигаций инвестиционного уровня США в этом году может увеличиться на 10% после плохих результатов в 2022 году, которые стали худшими за полвека. Это более чем вдвое превышает их прогноз по «мусорным» долгам США.

В агентстве отмечают, что более качественные облигации часто приносят больше пользы инвесторам, чем мусорные, когда экономика замедляется. Аналитики считают, что доходности долговых инструментов развивающихся рынков и облигаций инвестиционного уровня, номинированных в евро, в 2023 году должны вырасти на 8% и 4,5% соответственно.

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