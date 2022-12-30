Польские инвесторы будут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине — Finance.ua

Польские инвесторы будут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине Сегодня 10:22 — Фондовый рынок

Нацдепозитарий Украины и Центральный депозитарий Польши (KDPW) подписали договор, благодаря которому польские инвесторы смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

Договор о сотрудничестве устанавливает корреспондентские отношения между НДУ и KDPW для проведения операций по поставке ценных бумаг без оплаты, что позволит осуществлять трансграничные переводы ценных бумаг. А именно — украинских муниципальных облигаций, учет которых осуществляется в НДУ. KDPW будет обеспечивать учет таких украинских ценных бумаг в депозитарной системе Польши.

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Муниципальные облигации выпускаются местными властями, а средства от их продаж могут привлекаться для финансирования бюджета развития местных советов.

«Это может стать одним из источников финансирования восстановления украинских общин после войны», — отметили в Нацдепозитарии.

На сегодняшний день в Украине обращаются выпуски Киевского, Харьковского и Львовского городских советов, общей номинальной стоимостью более 3,1 млрд грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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