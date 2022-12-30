Комиссия допустила ценные бумаги индекса S&P 500 к обращению в Украине — Finance.ua
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Комиссия допустила ценные бумаги индекса S&P 500 к обращению в Украине

Фондовый рынок
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Комиссия допустила ценные бумаги индекса S&P 500 к обращению в Украине
Комиссия допустила ценные бумаги индекса S&P 500 к обращению в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске ценных бумаг, входящих в фондовый индекс S&P 500 к обращению на территории Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Комиссия активно работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные финансовые инструменты. Приход на украинский рынок капитала всемирно известных компаний является очередным шагом по его интеграции в международные рынки и увеличению инвестиций для Украины», — говорится в сообщении.
Регулятор имеет право по собственной инициативе осуществлять предоставление допуска ценным бумагам, входящим в фондовые индексы на основании утвержденного Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.
Комиссией было принято решение о допуске 412 ценных бумаг, входящих в фондовый индекс S&P 500, которые могут учитываться на счете ПАО «Национальный депозитарий Украины», открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

Справка Finance.ua:

  • S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено более 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Акции всех компаний торгуются на крупнейших американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ;
  • по состоянию на 29 декабря 2022 всего было допущено 96 ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины и 412 ценных бумаг (S&P 500) допущенных по инициативе Комиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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