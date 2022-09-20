За время действия военного положения предприниматели получили «доступных кредитов» на 50 млрд грн — Finance.ua

За время действия военного положения предприниматели получили «доступных кредитов» на 50 млрд грн Сегодня 09:36 — Кредит&Депозит

За время действия военного положения предприниматели получили «доступных кредитов» на 50 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 859 льготных кредитов на общую сумму 2,26 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 817 кредитных договоров на сумму 1,94 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

В целом с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 19.09.2022 г. получили от уполномоченных банков 47 667 кредитов на общую сумму 140,48 млрд грн, из которых 30 848 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 56,34 млрд гривен.

За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 12 845 кредитных договоров на общую сумму 50,86 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 10 372 кредитных договора на сумму 29, 69 млрд грн), из которых:

0,76 млрд грн — на инвестиционные цели;

4,63 млрд грн — как антикризисные кредиты;



4,37 млрд грн — как рефинансирование ранее полученных кредитов;



20,66 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;



20,42 млн грн — на антивоенные цели.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.

С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 44 банками.и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке

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