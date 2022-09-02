За умышленное уклонение от уплаты 23 млн грн налогов задержана преступная группа — Finance.ua

За умышленное уклонение от уплаты 23 млн грн налогов задержана преступная группа Сегодня 16:34 — Криминал

Мера пресечения в виде содержания под стражей применена к соорганизатору преступной схемы по ввозу товаров под видом гуманитарной помощи для их продажи.

Задержанный уведомлен о подозрении по ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Сумма умышленного уклонения от уплаты налогов (ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость) составляет 23 млн грн.

К таким выводам пришли сотрудники БЭБ, исследуя преступную деятельность группы лиц, которые для собственной наживы наладили продажу товаров военного назначения и двойного использования. Товары покупали за границей за деньги, которые собирали у родственников военных ВСУ, терробороны и волонтеров.

Продукция была завезена на территорию Украины под видом гуманитарной помощи. Фигуранты уголовного производства подделывали сопроводительные документы, в которых отмечали, что конечные получатели таких товаров — воинские части ВСУ, благотворительные организации и т.п.

Подробные документы подозреваемые использовали также, чтобы во время действия военного положения избежать мобилизации и уехать за пределы государства.

В дальнейшем, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, защитная амуниция и товары двойного назначения реализовывались через социальные сети, да еще по завышенным ценам. Общая ориентировочная стоимость реализуемых мошенниками товаров составляет почти 72 млн грн.

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Сотрудники БЭБ выяснили, что в преступную деятельность кроме упомянутых лиц были вовлечены некоторые благотворительные фонды и общества.

Напомним, недавно, по результатам санкционированных обысков в складских помещениях и помещениях, которые использовали нарушители, детективы БЭБ изъяли защитные пластины, квадрокоптеры, плитоноски, шлемы, разгрузки, итоги, аптечки, приборы ночного видения, оптические приборы, тактические очки.

На данный момент изъятые товары общей ориентировочной стоимостью более 20 млн грн переданы ВСУ и другим подразделениям.

Противоправная схема поставки на территорию Украины товаров военного и двойного назначения под видом гуманитарной помощи с использованием поддельных документов пресечена.

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