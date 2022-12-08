За три месяца Украина получила более 500 инвестиционных запросов — Минэкономики — Finance.ua
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За три месяца Украина получила более 500 инвестиционных запросов — Минэкономики

Казна и Политика
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За три месяца Украина получила более 500 инвестиционных запросов — Минэкономики
За три месяца Украина получила более 500 инвестиционных запросов — Минэкономики, Фото: freepik.com
За три месяца работы инвестиционной платформы Advantage Ukraine поступило более 500 запросов относительно возможностей инвестирования в Украине, а также предложений проектов и торгового сотрудничества.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства экономики Украины.
«Мы наблюдаем большой интерес к проектам в Украине со стороны потенциальных инвесторов из таких стран как США, Великобритания, Германия, Дания, Бельгия. В частности, проектная команда Advantage Ukraine, работающая при поддержке Программы USAID „Конкурентоспособная экономика Украины“, уже обрабатывает около 150 запросов стратегических и портфельных инвесторов», — отметил заместитель министра экономики Александр Грибан.
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Среди наиболее распространенных направлений консультирования остаются вопросы инвестиционных стимулов и страхования военных рисков.
В рамках инициативы Advantage Ukraine инвесторы традиционно интересуются возможностями в таких областях как инновации и технологии, агропромышленный комплекс, инфраструктура и логистика, а также сектор энергетики и оборонная промышленность.

Справка Finance.ua:

  • инициатива по привлечению инвестиций Advantage Ukraine была презентована 6 сентября в рамках кампании, разработанной WPP при поддержке Президента Украины. На платформе собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более $400 млрд;
  • в настоящее время правительство работает над практическими инструментами и проектами по отстройке для быстрого послевоенного восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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