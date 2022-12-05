Массовый приток прямых иностранных инвестиций в Украину неизбежен — Минэкономики Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Массовый приток прямых иностранных инвестиций в Украину неизбежен — Минэкономики

Успешное восстановление Украины невозможно без привлечения средств международных организаций, отдельных стран, международных финансовых институтов и, конечно, частного сектора.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан в ходе международного мероприятия Ukrainian Infrastructure Forum в Лондоне.

После победы Украины наше государство станет одним из лучших в мире по возможностям, которые открываются перед инвесторами. Мы делаем все возможное для того, чтобы процесс инвестирования в восстановление Украины начался уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. В частности, работаем над практическими инструментами страхования политических и военных рисков, нарабатываем структуры фондов привлечения частных инвестиций. О том, что мировое инвестсообщество заинтересовано в проектах в Украине, свидетельствует, в частности, недавнее подписание Меморандума с крупнейшей инвестиционной компанией планеты BlackRock. Уверены, что массовый приток прямых иностранных инвестиций неизбежен. Более того, мы видим большую перспективу в мобилизации ресурсов экспортных кредитных агентств в том числе для гарантирования кредитных рисков при финансировании инфраструктурных проектов", — отметил Грибан.

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Заместитель министра экономики Украины подробнее остановился на презентации инвестиционной платформы Advantage Ukraine, которая была представлена в сентябре при поддержке Президента Украины.

На платформу поступило более 400 запросов. В частности, уже получено более ста запросов от стратегических и портфельных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Дании, Бельгии, Республики Корея и т.д.

Инвесторы в первую очередь интересуются такими отраслями украинской экономики как инновации и технологии, агропромышленный комплекс, добыча полезных ископаемых, инфраструктура, промышленное производство и логистика. Также немалый интерес представляют проекты в секторе энергетики и оборонной промышленности.

Как отметил Грибан, учитывая масштабы разрушения инфраструктуры в результате войны, восстановление только за государственные средства может длиться долго. Значительно более быстрый и эффективный путь — государственно-частное партнерство.

«Мы должны действовать быстро — и в этом случае должен прийти на помощь опыт и экспертиза частного сектора в управлении проектами», — добавил он.

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