В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры

Фондовый рынок
91
В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры
В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры
Ukrainian Startup Fund опубликовал карту, где обозначены направления технологических стартапов, в которые будут охотнее всего инвестировать в Украине. Исследования проводились вместе с Минцифры и венчурным фондом TA Ventures.
Карта, в частности, может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу, отмечают в Минцифры.
На карте обозначены перспективные направления в сфере строительства, логистики, пищевых и образовательных технологий, кибербезопасности, энергетического менеджмента, «цифрового здоровья», финансовых технологий, социальной сферы и трудоустройства, а также военных технологий.
Читайте также
Например, в сфере «цифрового здоровья» приоритетными определили направления, такие как диджитал-терапия и В2В-платформы для поддержки ментального здоровья, а в сфере военных технологий — защита данных и шифрование.
В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры
Карту стартапов можно загрузить по этой ссылке. На ней также есть список украинских компаний, уже работающих в определенных сферах.
Это «наиболее важные и критически необходимые сектора, которым нужно уделять внимание уже сегодня для развития Украины сейчас и в послевоенное время», отмечают в Ukrainian Startup Fund.
«Именно эти технологические направления сегодня имеют больше перспектив и потенциала с точки зрения привлечения инвестиций и возможностей для создания качественного продукта и построения успешной компании», — добавляют в Минцифры.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.