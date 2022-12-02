В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры
Ukrainian Startup Fund опубликовал карту, где обозначены направления технологических стартапов, в которые будут охотнее всего инвестировать в Украине. Исследования проводились вместе с Минцифры и венчурным фондом TA Ventures.
Карта, в частности, может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу, отмечают в Минцифры.
На карте обозначены перспективные направления в сфере строительства, логистики, пищевых и образовательных технологий, кибербезопасности, энергетического менеджмента, «цифрового здоровья», финансовых технологий, социальной сферы и трудоустройства, а также военных технологий.
Например, в сфере «цифрового здоровья» приоритетными определили направления, такие как диджитал-терапия и В2В-платформы для поддержки ментального здоровья, а в сфере военных технологий — защита данных и шифрование.
Карту стартапов можно загрузить по этой ссылке. На ней также есть список украинских компаний, уже работающих в определенных сферах.
Это «наиболее важные и критически необходимые сектора, которым нужно уделять внимание уже сегодня для развития Украины сейчас и в послевоенное время», отмечают в Ukrainian Startup Fund.
«Именно эти технологические направления сегодня имеют больше перспектив и потенциала с точки зрения привлечения инвестиций и возможностей для создания качественного продукта и построения успешной компании», — добавляют в Минцифры.
Поделиться новостью