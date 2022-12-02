В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

В какие украинские стартапы будут инвестировать больше всего — исследование Минцифры

Ukrainian Startup Fund опубликовал карту , где обозначены направления технологических стартапов, в которые будут охотнее всего инвестировать в Украине. Исследования проводились вместе с Минцифры и венчурным фондом TA Ventures.

Карта, в частности, может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу, отмечают в Минцифры.

На карте обозначены перспективные направления в сфере строительства, логистики, пищевых и образовательных технологий, кибербезопасности, энергетического менеджмента, «цифрового здоровья», финансовых технологий, социальной сферы и трудоустройства, а также военных технологий.

Например, в сфере «цифрового здоровья» приоритетными определили направления, такие как диджитал-терапия и В2В-платформы для поддержки ментального здоровья, а в сфере военных технологий — защита данных и шифрование.

Карту стартапов можно загрузить по этой ссылке . На ней также есть список украинских компаний, уже работающих в определенных сферах.

Это «наиболее важные и критически необходимые сектора, которым нужно уделять внимание уже сегодня для развития Украины сейчас и в послевоенное время», отмечают в Ukrainian Startup Fund.

«Именно эти технологические направления сегодня имеют больше перспектив и потенциала с точки зрения привлечения инвестиций и возможностей для создания качественного продукта и построения успешной компании», — добавляют в Минцифры.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.