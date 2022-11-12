Стоимость всех украинских стартапов оценили в $23,3 млрд в 2022 году — исследование
Dealroom.co вместе с Google for Startups и Atomico провела и опубликовала исследование рынка стартапов и венчурного капитала в регионе Восточной и Центральной Европы в 2022 году.
Как сообщается, основная доля венчурного капитала распределялась между такими странами, как Эстония, Чехия, Хорватия и Польша.
Украина занимает шестую позицию по объему венчурного капитала в 246 млн евро.
Украина в этом исследовании занимает отдельную ленту. Общую совокупную стоимость всех украинских стартапов исследователи оценили в 23,3 млрд евро. В прошлом году она была выше — 27,1 млрд евро.
Также в исследовании упоминаются новые звезды-стартапы в Украине, «готовые написать будущее».
К ним исследователи относят:
- Elai (Украинский стартап Elai.io позволяет делать видеопрезентации, в которых виртуальный персонаж будет озвучивать текст).
- Upswot (делает дашборд, собирающий данные с бизнес-сервисов — например, бухгалтерии или CRM).
- TurnKey Lender (на базе AI автоматизирует полный процесс кредитования для любого бизнеса).
- Awesomic (платформа для дизайнеров и тасков для них).
- Better Me (разрабатывает ІТ-продукты для здорового образа жизни).
- Respeacher (работает над технологией, способной скопировать звучание голоса любого человека).
- Mate academy (обучает свитчеров, которые хотят работать в ІТ).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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