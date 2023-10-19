За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 6,4 млрд грн — Finance.ua

За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 6,4 млрд грн Сегодня 09:43

За три квартала 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 6,425 млрд грн, в т. ч. 5 034,2 млн грн — от реализации активов, 680,1 млн грн — от погашения кредитов, 165,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 91,6 млн грн — от аренды имущества, 454,0 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В частности, в сентябре 2023 года банки получили 1 152,2 млн грн, в т. ч. от реализации активов — 932,4 млн грн:

683,0 млн грн — АО «МР Банк»;

103,1 млн грн — АО «Мегабанк»;

97,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;

45,8 млн грн — АО «Банк Сич».

Кроме того, в течение сентября 127,1 млн грн поступило в банки от погашения кредитов, 57,1 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,7 млн ​​грн — от аренды имущества, 30,9 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Читайте также Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Конкорд»

Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.