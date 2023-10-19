За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 6,4 млрд грн — Finance.ua

За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 6,4 млрд грн
За три квартала 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 6,425 млрд грн,
в т. ч. 5 034,2 млн грн — от реализации активов, 680,1 млн грн — от погашения кредитов, 165,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 91,6 млн грн — от аренды имущества, 454,0 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).
В частности, в сентябре 2023 года банки получили 1 152,2 млн грн,
в т. ч. от реализации активов — 932,4 млн грн:
- 683,0 млн грн — АО «МР Банк»;
- 103,1 млн грн — АО «Мегабанк»;
- 97,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
- 45,8 млн грн — АО «Банк Сич».
Кроме того, в течение сентября 127,1 млн грн поступило в банки от погашения кредитов, 57,1 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,7 млн грн — от аренды имущества, 30,9 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства
и т. п.).
В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.
Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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