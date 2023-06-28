За текущей программой МВФ кроется значительно большая сумма денег и перспектив — Пышный Сегодня 15:45 — Казна и Политика

За текущей программой МВФ кроется значительно большая сумма денег и перспектив — Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает, что сотрудничество с МВФ по текущей программе — это не только 15,6 млрд долларов кредитов. В перспективе это поддержка Украины в восстановлении в течение следующих четырех лет с финансированием не менее 115 миллиардов долларов.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

«Программа с МВФ очень нужна Украине. Это программа не только о 15,6 миллиардах долларов, это программа о пакете финансовой поддержки на горизонте четырех лет. Она объединяет финансовые ресурсы, кредиты и гранты, решения по реструктуризации. В общей сложности сумма этой финансовой поддержки по базовому сценарию — 115 миллиардов долларов. Но есть еще и негативный сценарий, по которому потребность в финансовой поддержке оценивается в 140 миллиардов долларов», — сказал он.

МВФ также будет способствовать объединению международных доноров Украины.

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«Это программа об объединении вокруг Украины донорской платформы свободного мира и формировании беспрецедентного финансового пакета поддержки на горизонте четыре года», — считает он.

Кроме того, в очередной раз он подчеркнул необходимость выполнения условий программы с МВФ.

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«Я постоянно подчеркиваю то, что горизонт этого финансового пакета — именно четыре года. Знаете почему? Потому что за эти четыре года страны G7 и другие должны пройти свои политические циклы. Это очень важный момент. Это демократические страны, и нам следует беспокоиться о том, чтобы обеспечить постоянство поддержки по программе при возможных изменениях политических конфигураций за этот период. Поэтому публичная фиксация и политические заверения относительно этих обязательств для нас принципиально важны», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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