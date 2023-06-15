Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время — Finance.ua
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Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время

Казна и Политика
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Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время
Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время
Украинское правительство надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по очередному траншу.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
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Глава правительства поблагодарил команду Фонда за продуктивную работу над первым пересмотром программы расширенного кредитования в размере 15,6 млрд долларов, а также за высокую оценку прогресса Украины.
«Ожидаем, что достигнутое соглашение на уровне персонала будет одобрено Советом директоров МВФ как можно быстрее. Это позволит Украине получить следующие 900 млн долларов», — подчеркнул Шмыгаль.
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В ходе разговора стороны также обсудили вопросы восстановления Украины.
«Работаем над привлечением дополнительных средств от партнеров и рассчитываем, что конференция в Лондоне принесет результат», — отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • 30 мая МВФ и украинские власти заявили о достижении соглашения на уровне персонала относительно успешного проведения этого пересмотра и принятия обновленного пакета мер экономической и финансовой политики в рамках программы EFF;
  • заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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