Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время — Finance.ua

Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Шмыгаль ожидает очередной транш МВФ в ближайшее время

Украинское правительство надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по очередному траншу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Глава правительства поблагодарил команду Фонда за продуктивную работу над первым пересмотром программы расширенного кредитования в размере 15,6 млрд долларов, а также за высокую оценку прогресса Украины.

«Ожидаем, что достигнутое соглашение на уровне персонала будет одобрено Советом директоров МВФ как можно быстрее. Это позволит Украине получить следующие 900 млн долларов», — подчеркнул Шмыгаль.

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В ходе разговора стороны также обсудили вопросы восстановления Украины.

«Работаем над привлечением дополнительных средств от партнеров и рассчитываем, что конференция в Лондоне принесет результат», — отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

30 мая МВФ и украинские власти заявили о достижении соглашения на уровне персонала относительно успешного проведения этого пересмотра и принятия обновленного пакета мер экономической и финансовой политики в рамках программы EFF;

заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.



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