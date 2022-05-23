За сколько можно купить квартиру в новостройке в Германии — Finance.ua

За сколько можно купить квартиру в новостройке в Германии

Сегодня 09:32 — Недвижимость

С начала полномасштабной войны на территории Украины немало украинцев выехало именно в Германию. Многие из них интересуются не только арендой квартиры, но и покупкой.

«Сегодня» расскажет вам, сколько же стоит купить квартиру в новостройке в Берлине.

Прежде всего стоит отметить, что стоимость квартир формируется согласно таким показателям, как: расположение жилья, качество ремонта, количество комнат и т.д. Приобрести квартиру в Берлине можно по цене от 151,5 тыс. евро до 5,6 млн евро (4,9-184,8 млн. грн).

Да, рассмотрим подробнее на конкретных примерах.

К примеру, по данным ew-realestate.de , стоимость 2-комнатной квартиры в Берлине в районе Лихтенраде с общей площадью в 56,95 м кв. обойдется в 306,5 тыс. евро или 10,1 млн грн. Сам дом выглядит так:

1-комнатная квартира в центре западного Берлина с общей площадью 27,76 кв. м будет стоить 259,5 тыс. евро, или 8,5 млн грн.

А 3-комнатная в центре Берлина, в «модном районе» с общей площадью 97,54 кв. м обойдется вам в 757,5 тыс. евро или 24,9 млн грн.

Самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, будет стоить 5,6 млн евро или 184,8 млн грн. Это 8-комнатная квартира класса люкс с общей площадью 300 кв. м и собственным участком, паркингом, расположенная в Берлине в районе Груневальд.

Справка Finance.ua:

из-за войны многие украинцы были вынуждены уехать за границу. Самыми популярными направлениями для переезда стали Польша и другие страны ЕС. Большинство переселенцев живут в специальных центрах или арендуют жилье, но некоторые рассматривают перспективу остаться в Европе надолго и интересуется вопросом покупки недвижимости. Какие цены на квартиры за рубежом, и где лучше приобрести недвижимость — читайте здесь;

актуальные объявления о недвижимости в Германии представлены на таких онлайн-сервисах: immowelt — квартиры в Германии в новостройках и на вторичном рынке, покупка домов, земельных участков, аренда; immobilienscout24 — аренда и продажа недвижимости от застройщиков, рекламные и частные объявления.



Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.