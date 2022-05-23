За сколько можно купить квартиру в новостройке в Германии — Finance.ua

С начала полномасштабной войны на территории Украины немало украинцев выехало именно в Германию. Многие из них интересуются не только арендой квартиры, но и покупкой.
«Сегодня» расскажет вам, сколько же стоит купить квартиру в новостройке в Берлине.
Прежде всего стоит отметить, что стоимость квартир формируется согласно таким показателям, как: расположение жилья, качество ремонта, количество комнат и т.д. Приобрести квартиру в Берлине можно по цене от 151,5 тыс. евро до 5,6 млн евро (4,9-184,8 млн. грн).
Да, рассмотрим подробнее на конкретных примерах.
К примеру, по данным ew-realestate.de, стоимость 2-комнатной квартиры в Берлине в районе Лихтенраде с общей площадью в 56,95 м кв. обойдется в 306,5 тыс. евро или 10,1 млн грн. Сам дом выглядит так:
1-комнатная квартира в центре западного Берлина с общей площадью 27,76 кв. м будет стоить 259,5 тыс. евро, или 8,5 млн грн.
А 3-комнатная в центре Берлина, в «модном районе» с общей площадью 97,54 кв. м обойдется вам в 757,5 тыс. евро или 24,9 млн грн.
Самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, будет стоить 5,6 млн евро или 184,8 млн грн. Это 8-комнатная квартира класса люкс с общей площадью 300 кв. м и собственным участком, паркингом, расположенная в Берлине в районе Груневальд.
Справка Finance.ua:
из-за войны многие украинцы были вынуждены уехать за границу. Самыми популярными направлениями для переезда стали Польша и другие страны ЕС. Большинство переселенцев живут в специальных центрах или арендуют жилье, но некоторые рассматривают перспективу остаться в Европе надолго и интересуется вопросом покупки недвижимости. Какие цены на квартиры за рубежом, и где лучше приобрести недвижимость — читайте здесь;
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