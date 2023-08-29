За прошедшую неделю более 5 тысяч должностных лиц подали декларации, — НАПК
Более 5,7 тысячи украинских чиновников за прошедшую неделю подали ежегодные декларации, что вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщается в Telegram Национального агентства по предотвращению коррупции.
В ведомстве отмечают, что декларирование выросло в два раза. Итого по состоянию на 28 августа декларации за 2021 год подали уже 399,2 тысяч должностных лиц.
Среди них:
- 48 народных депутатов (+3 за неделю);
- пять министров (без изменений);
- три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);
- 35 428 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 213 за неделю);
- 2570 судей (+ 39 за неделю);
- 9975 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 67 за неделю);
- 7 голов ОГА и ОВА (без изменений).
В НАПК утверждают, что за 2022 год подали декларации более 277 тысяч человек. В частности, 31 народный депутат (+1 за неделю), один заместитель руководителя Офиса Президента (+1), четыре члена Правительства (без изменений), три председателя ОГА/ОВА (без изменений).
Справка Finance.ua:
- в Украине упразднили обязанность подавать декларации о доходах после начала полномасштабной войны. Однако украинские власти в Меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года;
- 27 июля в Верховную Раду внесли законопроект о возвращении деклараций о доходах чиновников и тех, кто претендует на должности. 299 народных депутатов поддержали законопроект в первом чтении.
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