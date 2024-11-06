За проезд на желтый сигнал светофора хотят лишать водительских прав: детали законопроекта — Finance.ua

За проезд на желтый сигнал светофора хотят лишать водительских прав: детали законопроекта Сегодня 09:15 — Личные финансы

За проезд на желтый сигнал светофора хотят лишать водительских прав: детали законопроекта

Депутаты предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД. Водителей, которые системно совершают движение на желтый сигнал светофора, будут лишать водительских прав от 6 месяцев до года.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за систематические нарушения ПДД».

Авторами законопроекта является группа народных депутатов во главе с главой правоохранительного комитета ВР Сергеем Ионушасом.

Документом предлагается дополнить статью 122 КУоАП новыми частями, которыми будет определяться административная ответственность за повторное нарушение проезда пешеходных переходов, неотдавание преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил разъезда.

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За повторное совершение указанных нарушений в течение года предусматривается штраф в размере 60 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020 грн).

В случае совершения указанных нарушений лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за любое из перечисленных правонарушений, предусматривается наложение штрафа в размере 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 грн) с лишением права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

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