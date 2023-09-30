За последние 6 лет закрылось около 500 брендов смартфонов — Finance.ua

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За последние 6 лет закрылось около 500 брендов смартфонов

Технологии&Авто
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За последние 6 лет закрылось около 500 брендов смартфонов
За последние 6 лет закрылось около 500 брендов смартфонов
Аналитики из исследовательского бюро Counterpoint провели исследование, чтобы выяснить, сколько брендов смартфонов покинули мировой рынок за последние годы.
Их исследование показало, что около двух третей производителей смартфонов прекратили свою деятельность.
В 2017 году на пике роста рынка на мировом рынке было более 700 активных производителей смартфонов. Сейчас их количество упало до менее 250. За 6 лет в сфере исчезли около 500 брендов, но большинство из них были маленькими локальными компаниями. Крупные мировые игроки остаются стабильными.
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Эта ситуация вызвана несколькими факторами, такими как экономический кризис, переход на 5G, высокая конкуренция, увеличение цикла замены смартфонов, а также отставание в исследованиях, разработках и маркетинге.
Согласно прогнозам, в будущем рынок смартфонов еще не раз может столкнуться с подобными изменениями и сокращениями в числе брендов.

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