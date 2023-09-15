Спрос на премиальные смартфоны в Украине вышел на довоенный уровень. Что говорят ритейлеры о тенденциях на рынке — Finance.ua
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Спрос на премиальные смартфоны в Украине вышел на довоенный уровень. Что говорят ритейлеры о тенденциях на рынке

Личные финансы
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Спрос на премиальные смартфоны в Украине вышел на довоенный уровень. Что говорят ритейлеры о тенденциях на рынке
Спрос на премиальные смартфоны в Украине вышел на довоенный уровень. Что говорят ритейлеры о тенденциях на рынке
Украинцы возвращаются к привычным условиям потребления. Крупнейшие украинские продавцы техники констатируют, что спрос на премиальные смартфоны среди украинцев достиг довоенного уровня.
Об этом пишет Forbes.
Интерес к премиальным смартфонам в Украине ожидался в начале большой войны.
«Но где-то за полгода ситуация немного стабилизировалась, а за год спрос достиг уровня 2021 года», — отметил CEO «Цитрус» Вадим Лысюк. «Многие люди приспособились к новым условиям, связанным с войной, и вернулись к привычному потреблению», — добавил он.
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Летом 2023 года динамика спроса на премиальные смартфоны по сравнению с 2022 годом увеличилась на 12%, говорит менеджер отдела «Смартфоны, аксессуары и аудио» сети «Алло» Евгений Валер. За неполный 2023 год сеть продала почти столько же iPhone, что и год назад.
Похожая статистика у Rozetka — продажи дорогих гаджетов пошли вверх уже в начале 2023-го. С выходом 15 iPhone доля премиальных смартфонов вернется на уровень довоенного 2021 года, считает руководитель направления «Электроника» Rozetka Александр Гайворонский. До конца 2023 года в денежном выражении они будут занимать 35−37% рынка, озвучивает внутреннюю аналитику маркетинг-директор «Фокстрота» Олег Никольский.
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Спрос на продукцию Apple в Rozetka достаточно стабилен, говорит Гайворонский. Каждый год Rozetka продает более 10 000 iPhone. Для сравнения, продажи «Цитрус» в разы больше — 116 000 штук с начала с 2021-го по август 2023-го.
Несмотря на это, в первой пятерке продаж маркетплейса Владислава и Ирины Чечоткиных — Xiaomi, Samsung и Motorola на Android. В 2021-м и 2022-м первое место занял Xiaomi Redmi 9A стоимостью до 4000 грн.
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Летом 2023 среди лидеров — гаджеты ценового сегмента 5000−10 000 и бюджетные модели до 5000 грн, говорит Валер из «Алло». Техника Apple — на пятом месте.
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По материалам:
Forbes.ua
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