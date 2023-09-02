Названы смартфоны, которые чаще всего покупали в 2023 году — Finance.ua

Названы смартфоны, которые чаще всего покупали в 2023 году Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Названы смартфоны, которые чаще всего покупали в 2023 году

По результатам первой половины 2023 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал PhoneArena со ссылкой на данные аналитической компании Omdia.

Какие смартфоны были самыми популярными

Наиболее востребованный флагманский смартфон Apple iPhone 14 Pro Max разошелся тиражом в 26,5 млн единиц.

разошелся тиражом в 26,5 млн единиц. На втором месте расположился iPhone 14 Pro с объемом продаж 21 млн единиц.

с объемом продаж 21 млн единиц. Третье место занял iPhone 14 с результатом 16,5 млн.

с результатом 16,5 млн. Четвертую позицию занял iPhone 13, продажи которого составили 15,5 млн единиц.

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Пятое место досталось бюджетному Samsung Galaxy A14 (12,4 млн).



За ним следуют флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra (9,6 млн) и более доступные Galaxy A14 5G (9 млн), A54 5G (8,8 млн) и A34 5G (7,1 млн).

Замыкает десятку самых популярных смартфонов iPhone 11, который вышел еще в 2019 году и до сих пор привлекает пользователей благодаря своим соотношениям цены и качества. Его продажи достигли 6,9 млн рублей.

Суммарно за первое полугодие 2023 года компания Apple реализовала более 86 млн смартфонов.

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gsminfo По материалам:

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