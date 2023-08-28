Названы лучшие компактные смартфоны под любой бюджет — Finance.ua

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Названы лучшие компактные смартфоны под любой бюджет

Технологии&Авто
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Названы лучшие компактные смартфоны под любой бюджет
Названы лучшие компактные смартфоны под любой бюджет
Смартфоны от 6.5 дюймов и больше уже давно стали нормой — производители увеличивают диагональ дисплеев своих мобильных гаджетов для лучшего потребления контента — и для большинства пользователей это огромный плюс. Однако в 2023 году все еще можно найти телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов.
Редакторы популярного портала Pocket-lint изучили весь рынок и нашли только самые топовые небольшие аппараты. Они свободно умещаются в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и для развлечений.
  • iPhone 13 mini — по сути, это обычный iPhone 13, но в маленьком корпусе. У него при себе 5,4-дюймовая OLED-панель, сверхпроизводительный процессор Apple A15 Bionic, оптимальная двойная камера на 12+12 Мп, качественные стереодинамики и влагозащита IP68.
  • iPhone SE 3 (2022) — этот айфон не похож ни на один актуальный смартфон. У него очень компактные размеры из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Благодаря этому он свободно умещается в одной руке,
  • Asus Zenfone 10 — наверное, самый сбалансированный компакт на рынке. У него в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей с игровой частотой обновления в 144 герц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, двойная камера на 50+13 мегапикселей и аккумулятор на 4300 мАч.
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  • Samsung Galaxy S23 — младшая версия получила 6.1-дюймовый 2К AMOLED-экран с разрешением Full HD+. А внутри стоит самый передовой Snapdragon 8 Gen 2 — его мощности хватит еще на ближайшие 4−5 лет.
  • Motorola Razr Plus (2023) — возвращение легендарной раскладушки. Новинка имеет две соединенные шарниром половинки, где дополнительный 3,6-дюймовый экран занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели.
  • Samsung Galaxy Z Flip 5 — технически, это самый компактный телефон в этом списке, поскольку диагональ вспомогательного дисплея составляет всего 1,9 дюйма.
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По материалам:
УНІАН
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