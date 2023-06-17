Xiaomi выпустила новые смартфоны и сразу устроила распродажу — Finance.ua

Xiaomi выпустила новые смартфоны и сразу устроила распродажу 17.06.2023, 01:40 — Фондовый рынок

Xiaomi выпустила новые смартфоны и сразу устроила распродажу

Xiaomi выпускает новые смартфоны ежемесячно, но менее интересными от этого они не становятся. Тем более, что со стартом продаж начинается летняя распродажа AliExpress, которая в 2023 году проходит с 12 по 19 июня. В течение нескольких дней вы сможете ухватить новые смартфоны Xiaomi и другие гаджеты с большой скидкой. Ну, а мы подскажем, какие новинки обязательно стоит приобрести.

Смартфон POCO F5 со скидкой

Эта модель поступила в продажу еще в прошлом месяце, но только с 12 по 19 июня ее можно приобрести не по стандартной цене, а по $349. Возможно, смартфон POCO F5 и не самый дешевый, но уж точно не самый дорогой, учитывая тот факт, что новинку оснастили самым мощным процессором Snapdragon 7+ Gen 2, который набирает почти 1 миллион баллов в тесте AnTuTu. Да ведь это настоящий флагман!

Также среди характеристик POCO F5 привлекает внимание солидный объем памяти (256 Гб в базовой версии), сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит, 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения и батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт в комплекте.

А вот смартфон Redmi Note 12 Pro начал продаваться именно 12 июня, то есть это самый свежий аппарат среди всех устройств Xiaomi. К тому же новинка совсем не дорогая, ведь на старте продаж она стоит $299, а первые покупавшие вообще могут урвать купон продавца, дающий дополнительную скидку. В итоге купить Redmi Note 12 Pro получится всего за $269.

Несмотря на скромную цену, характеристики Redmi Note 12 Pro удовлетворят потребности любого человека, а особенно мобильного фотографа. Здесь установлена ​​108-мегапиксельная камера, делающая головокружительные снимки и днем, и вечером, а за обработку изображения отвечает пусть не самое мощное, но очень сбалансированное железо. Все это дополняется AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, стереодинамиками, большой батареей на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 67 Вт.

itechua По материалам:

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