За первые три дня украинцы обменяли уже более 750 тыс. ламп на энергосберегающие — Шмыгаль — Finance.ua
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За первые три дня украинцы обменяли уже более 750 тыс. ламп на энергосберегающие — Шмыгаль

Личные финансы
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За первые три дня украинцы обменяли уже более 750 тыс. ламп на энергосберегающие — Шмыгаль
За первые три дня украинцы обменяли уже более 750 тыс. ламп на энергосберегающие — Шмыгаль
Граждане Украины получили в рамках программы обмена за первые три дня ее действия более 750 тыс. энергосберегающих ламп, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«За первые три дня в „Укрпочте“ уже обменяли более 750 тыс. ламп. Заказать услугу можно и в отделении „Укрпочты“, и в приложении „Дія“. LED-лампы позволят дополнительно сэкономить на электроэнергии», — написал Шмыгаль в телеграмм-канале после посещения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Главпочтамта в пятницу.
По его словам, на следующей неделе еще 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения, а до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям «Укрпочты».
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Как сообщалось, с 30 января украинцы могут обменять пять старых ламп накаливания на такое же количество энергосберегающих LED-ламп, программа обмена является важным шагом к уменьшению нагрузки на энергосистему Украины.
Новая программа финансируется ЕС и является частью поддержки Европейского Союза украинского «энергетического фронта». Европейский Союз планирует предоставить Украине 35 млн LED-ламп.
Вице-премьер — министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что по состоянию на вечер понедельника украинцы заказали через приложение «Дія» для обмена более 140 тыс. энергосберегающих ламп.
Подробно об обмене ламп мы рассказывали в материале по ссылке ниже.

Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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