В Киеве не отключают свет только в 3% жилых домов — YASNO — Finance.ua

В Киеве не отключают свет только в 3% жилых домов — YASNO Сегодня 11:12

Сейчас в подавляющем большинстве домов в Киеве выключают свет по графику. Только в 3% — электроснабжение не отключают вообще.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил в Facebook , що эти дома технически невозможно отключить.

«Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов», — добавил он.

Коваленко напомнил, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Как он пояснил, группы формируются не по количеству зданий, а по мощности, которую они потребляют.

По словам Коваленко, есть еще 1500 домов, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и находятся вне групп.

«Однако благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и перепідключенню на другие линии сейчас их 750. Часть из них — 400 — должны отключаться Жэками, ТСЖ и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной», — написал он.

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УНІАН По материалам:

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