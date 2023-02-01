В Киеве не отключают свет только в 3% жилых домов — YASNO — Finance.ua

В Киеве не отключают свет только в 3% жилых домов — YASNO
Сейчас в подавляющем большинстве домов в Киеве выключают свет по графику. Только в 3% — электроснабжение не отключают вообще.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил в Facebook, що эти дома технически невозможно отключить.
«Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов», — добавил он.
Коваленко напомнил, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Как он пояснил, группы формируются не по количеству зданий, а по мощности, которую они потребляют.
По словам Коваленко, есть еще 1500 домов, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и находятся вне групп.
«Однако благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и перепідключенню на другие линии сейчас их 750. Часть из них — 400 — должны отключаться Жэками, ТСЖ и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной», — написал он.
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