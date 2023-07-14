За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн — Finance.ua

За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн Сегодня 17:32 — Кредит&Депозит

За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн

За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3,837 млрд грн. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ

Откуда эти деньги? В частности

3,026 млрд грн — от реализации имущества,

437,9 млн грн — от погашения кредитов,

76,8 млн грн — от аренды имущества,

36,8 млн грн — от погашения ценных бумаг,

259,7 млн ​​грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В частности, в июне 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 595,2 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 467,9 млн грн, в том числе:

200,8 млн. грн. из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»;

164,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;

55,7 млн ​​грн — АО АКБ «Аркада»;

42,9 млн грн — АО «Мегабанк»;

2,6 млн грн — АО «Банк Сич»".

Кроме того, в июне 83,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 11,2 млн грн — от аренды имущества, 32,5 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

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Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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