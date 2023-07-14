За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн

Кредит&Депозит
9
За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн
За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн
За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3,837 млрд грн. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ
Откуда эти деньги? В частности
  • 3,026 млрд грн — от реализации имущества,
  • 437,9 млн грн — от погашения кредитов,
  • 76,8 млн грн — от аренды имущества,
  • 36,8 млн грн — от погашения ценных бумаг,
  • 259,7 млн ​​грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).
В частности, в июне 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 595,2 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 467,9 млн грн, в том числе:
  • 200,8 млн. грн. из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»;
  • 164,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
  • 55,7 млн ​​грн — АО АКБ «Аркада»;
  • 42,9 млн грн — АО «Мегабанк»;
  • 2,6 млн грн — АО «Банк Сич»".
За первое полугодие 2023 года в банки в управлении ФГВФЛ поступило более 3,8 млрд грн
Кроме того, в июне 83,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 11,2 млн грн — от аренды имущества, 32,5 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п.).
В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.
Читайте также
Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.