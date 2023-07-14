Гарантирует ли ФГВФЛ вклады в банковских металлах — Finance.ua

Гарантирует ли ФГВФЛ вклады в банковских металлах Сегодня 09:32 — Кредит&Депозит

Гарантирует ли ФГВФЛ вклады в банковских металлах

Вложение денежных средств в драгоценные металлы является актуальным вариантом хранения и приумножения сбережений. В Фонде гарантирования рассказали , гарантирует ли государство такие вклады.

Что такое банковские металлы?

Банковские металлы — это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, имеющих сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.

Высокие пробы банковских металлов в слитках и порошках:

для золота не ниже чем — 995,0;

для серебра не ниже чем 999,0;



для платины и палладия не ниже чем — 999,5.



Читайте также Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку

Масса банковского металла может быть выражена в граммах или в тройских унциях (31,1 034 807 г).

Наличное золото — это слитки металла высокой пробы, разного веса (от 1 грамма до 1 килограмма в специальной защитной упаковке).

Как работают такие депозиты

Депозит в банковских металлах — это инвестиции, осуществляемые в безналичной форме, то есть инвестору (вкладчику) нет необходимости приобретать «реальное» (физическое) золото. Сам процесс покупки состоит во внесении клиентом банка средств, эквивалентных весу золота.

Банк производит операции по привлечению банковских металлов на вклады клиентов с письменным оформлением депозитных договоров.

Вкладчикам открываются так называемые «металлические» счета, на которых учитываются не денежные средства, а граммы или килограммы банковских металлов.

Доход по безналичным «металлическим» вкладам состоит фактически из двух частей:

суммы процентов, начисленных банком в размере вклада;

суммы увеличения стоимости банковского металла на рынке.



Проценты по вкладам в банковских металлах могут уплачиваться как в банковских металлах, так и в гривнах по официальному курсу банковских металлов, установленному НБУ на дату, предусмотренную в депозитном договоре.

Гарантируются ли такие вклады государством

Несмотря на привлекательность такого вида сбережений, вклады в банковских металлах не подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не возмещаются при признании банка неплатежеспособным или его ликвидации.

Полный перечень средств, не возмещаемых Фондом при ликвидации банка, вы можете найти в статье 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Помните! Если ваш вклад в банке не гарантируется Фондом, в случае ликвидации банка вы можете заявить о своих кредиторских требованиях к банку после принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Для этого на адрес, указанный в объявлении об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, необходимо направить письменное заявление.

Кредиторами банка могут быть как физические, так и юридические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку.

Кредиты и депозиты играют немаловажную роль в функционировании экономики и обеспечивают финансовую стабильность страны. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.