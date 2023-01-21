За период войны в Украине проведено более 43 тыс. земельных сделок — Finance.ua
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За период войны в Украине проведено более 43 тыс. земельных сделок

Недвижимость
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С 24 февраля по сегодняшний день проведено 43 181 сделку на рынке земли. Сделки охватывают площадь в 80 051 га.
Об этом сообщили в Минагрополитики.
Наиболее активными регионами (по площади земель, по которым зарегистрированы сделки) стали Хмельнитчина (8,4 тыс. га); Полтавщина (8,3 тыс. га); Виннитчина (8,3 тыс. га); Кировоградская область (8 тыс. га); Днепропетровская область (7,8 тыс. га).
За последние две недели было проведено 1202 сделки в пределах рынка земли по площади в 2383 га.
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В целом по состоянию на 16.01.23 за весь период функционирования рынка земли зарегистрировано 144 147 сделок по площади в 324 577 га.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5676 нотариусов. Всего заявлений — 6392, из них согласовано — 5562, отказ получили 830.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
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Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:
  • Харьковщина (39,5 тыс. га),
  • Днепропетровщина (29,1 тыс. га),
  • Полтавщина (26,7 тыс. га);
  • Кировоградская область (26,3 тыс. га);
  • Херсонская область (21 тыс. га).
Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 40 673 грн. Такой показатель получен на основе 118 485 сделок по продаже земли по площади в 270,1 тыс. га.

Справка Finance.ua:

Напомним, на 11 февраля 2022 года, дороже всего земля стоила:
  • во Львовской области — 245,3 тыс. гривен в среднем за гектар;
  • в Киевской области средняя стоимость гектара 156 тыс. гривен;
  • на третьем месте Ивано-Франковская область, где гектар продается за 151 тысячу гривен.
По материалам:
Finance.ua
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