За октябрь 2023 г. Фонд госимущества провел приватизационных аукционов на сумму 372 млн грн — Finance.ua
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За октябрь 2023 г. Фонд госимущества провел приватизационных аукционов на сумму 372 млн грн

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В октябре ФГИ удалось провести 39 онлайн-аукционов по приватизации, стартовая стоимость объектов в ходе прозрачной конкуренции выросла в 1,4 раза.
Об этом говорится на сайте ФГИУ.
Среди предложений были единые имущественные комплексы, складские и производственные помещения, админздания и ветбольницы. В общей сложности в торгах приняли участие 244 предпринимателя, в среднем за каждый лот соревновалось более 6 участников.
«Новацией месяца стало проведение аукциона по приватизации протезно-ортопедического предприятия впервые. Поиск частного инвестора на предприятии был необходимостью, поскольку оно ежегодно снижало показатели эффективности, сокращало штат работников и накапливало задолженности.
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Теперь новый собственник обязан сохранять профиль предприятия 10 лет и не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев", — сообщили в пресс-службе фонда.
Самыми дорогими активами октября стали:
  • единый имущественный комплекс государственного предприятия «Волыньторф»: стартовая стоимость — 190,2 млн грн, победная — 212,2 млн грн;
  • складское помещение в Киеве: стартовая стоимость — 9,4 млн грн, победоная — 35 млн грн;
  • государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Кривбасспроект»: стартовая стоимость — 28,9 млн грн, победная — 32,8 млн грн;
  • хмельницкое протезно-ортопедическое предприятие: стартовая стоимость — 24,7 млн грн, победная — 32 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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