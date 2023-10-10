Фонд госимущества на прошлой неделе привлек на приватизационных аукционах ₴222 миллиона — Finance.ua

Фонд госимущества на прошлой неделе привлек на приватизационных аукционах ₴222 миллиона Сегодня 08:29

Фонд госимущества на прошлой неделе привлек на приватизационных аукционах ₴222 миллиона

За прошедшую неделю Фонд государственного имущества Украины провел 9 аукционов, на которых было привлечено 222 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Facebook.

«+222 миллиона гривен инвестиций привлек ФГИУ за неделю на приватизации. Наша команда провела 9 аукционов, в которых приняло участие 50 предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за каждый актив соревновались более 5 участников, в результате торгов победоносные ставки превысили стартовые цены на 27 млн ​​грн.

По данным фонда, самым дорогим проданным объектом стало ГП «Волыньторф». Инвестор предложил за актив 212 млн грн, а также должен уплатить 42,5 млн грн НДС и 20,2 млн грн долгов предприятия.

Еще одним крупным проданным объектом стал Краснослободский спиртзавод в Киевской области, финальная ставка за который составила 5 млн грн.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины предлагает включить в перечень объектов крупной приватизации государственную часть столичного ТРЦ Ocean Plaza, которую оценил в 1,32 млрд грн.

borgexpert По материалам:

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