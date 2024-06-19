За неделю партнеры объявили о поддержке энергосистемы более чем на $1 млрд — Finance.ua

За неделю партнеры объявили о поддержке энергосистемы более чем на $1 млрд Сегодня 10:32 — Энергетика

За неделю партнеры объявили о поддержке энергосистемы более чем на $1 млрд

За последнюю неделю партнеры объявили о поддержке украинской энергосистемы более чем на 1 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже в текущем месяце Украина ожидает поступление 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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Кроме того, после утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидается выделение еще 2,2 млрд долларов.

«С начала года Украина уже привлекла 11,8 млрд долларов внешнего финансирования. Рассчитываем, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной», — подчеркнул Шмыгаль.

Как заметил премьер-министр, за последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.

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Шмыгаль также добавил, что Соединенные Штаты направляют через USAID 500 млн долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Свою лепту в энергетическую устойчивость Украины объемом в 74 млн долларов внесет Норвегия. Часть этих средств пойдет на ремонт объектов в Харькове и области. 14,5 млн долларов инвестирует в украинскую энергетику правительство Канады.

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