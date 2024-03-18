За неделю Нацбанк продал валюты на межбанке более чем на 250 миллионов долларов — Finance.ua

За неделю Нацбанк продал валюты на межбанке более чем на 250 миллионов долларов Сегодня 15:12 — Валюта

За неделю Нацбанк продал валюты на межбанке более чем на 250 миллионов долларов

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 263 млн долларов США.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 11 по 15 марта 2024 г. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 263 млн долларов, а также купил 370 тысяч долларов.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 4,5 млрд долларов США и купил 71,37 млн долларов.

Отметим, эксперты прогнозируют , что с 18 по 24 марта общая ситуация на валютном рынке Украины не испытает глобальных изменений. Изменения курсов будут частыми, но не слишком значительными.

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Економічна Правда По материалам:

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