За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ — Finance.ua

За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ Сегодня 12:04 — Казна и Политика

За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года «Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия».

Текст документа был обнародован на сайте главы государства.

Что предполагает реформа:

усиление уголовной ответственности за коррупцию в сфере правосудия — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества ;

; усиление роли института суда присяжных и расширение случаев его применения;

проведение Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного Суда на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества;

Верховного Суда на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества; усовершенствование порядка избрания судей Верховного Суда в Большую Палату Верховного Суда и внедрение механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;

проверки на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества всех судей соответствующего суда в случае уведомления одного из судей этого суда о подозрении в получении взятки;

пересмотр и корректировка процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности;

проведение эффективной и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа ;

; введение психофизиологического опроса с применением полиграфа как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на вакантные должности судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного Суда;

принятие справедливых и прозрачных правил и процедуры рассмотрения этических нарушений членами ВРП.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательную базу.

Верховной Раде рекомендовали ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечению работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (регистр. № 9261).

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Также парламент должен проголосовать за проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Кроме того, Кабмин совместно с Венецианской комиссией должен подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного Суда Украины.

Указ Зеленского также предусматривает образование суда с компетенцией защиты прав инвесторов и инвестиций.

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