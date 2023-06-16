Правительство предлагает внести изменения в законодательство о судебном сборе — Finance.ua

Правительство предлагает внести изменения в законодательство о судебном сборе
Правительство предлагает внести изменения в законодательство о судебном сборе, чтобы предоставить право лицам на отсрочку его уплаты, уменьшение его размера или освобождение от уплаты.
Соответствующий правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О судебном сборе“ по уплате судебного сбора по делам о банкротстве (неплатежеспособности)» одобрен на заседании Кабмина, сообщил в Телеграме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Одобрен проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О судебном сборе“ по уплате судебного сбора по делам о банкротстве (неплатежеспособности)“», — написал Мельничук.
По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О судебном сборе», которым предусмотрено:
- взыскание судебного сбора за подачу в суд искового заявления и иного заявления, предусмотренного Кодексом Украины по процедурам банкротства;
- установление ставок судебного сбора за подачу заявлений в хозяйственный суд по делу о банкротстве (неплатежеспособность);
- предоставление юридическим и физическим лицам, в том числе физическим лицам-предпринимателям, находящимся в судебных процедурах банкротства, права на отсрочку и рассрочку уплаты судебного сбора, уменьшение его размера или освобождение от уплаты.
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