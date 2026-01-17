За год ГБР зафиксировало правонарушения, из-за которых государство потеряло более 17 млрд грн Сегодня 07:19 — Казна и Политика

В течение 2025 года работники Государственного бюро расследований задокументировали правонарушения, из-за которых государство потеряло более 17 млрд 680 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сколько денег уже удалось вернуть в бюджет

Отмечается, что установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 53,7 млн ​​грн.

В целях возмещения причиненного ущерба следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на 6 млрд 239 млн грн.

Благодаря слаженной работе работников Бюро в государственный бюджет уже возвращено более 2 млрд 652 млн грн.

В ГБР отмечают, что приоритетом остаются уголовные правонарушения в сфере использования бюджетных ресурсов, управления государственным имуществом и злоупотребления должностных лиц, имеющих стратегические последствия безопасности и финансовой устойчивости государства.

