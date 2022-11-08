За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона — Finance.ua
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За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона

Казна и Политика
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За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона
За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона
Аукционы по приватизации государственного и коммунального имущества на Prozorro. Продажи за два месяца принесли бюджетам 372 млн грн.
Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке.
«Уже более двух месяцев успешно работает малая приватизация по новым правилам в системе Prozorro.Продажи. За это время состоялось 43 аукциона по приватизации госимущества и 70 аукционов — коммунального имущества», — говорится в сообщении.
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В компании отмечают, что по их итогам доход составил почти 1,4 млрд грн, а рост цены составил 167%, что в почти в 2,7 раза выше стартовой стоимости лотов.
От продажи имущества в госбюджеты уже поступило 372 млн грн, остальные сделки находятся на стадии подписания договоров и оплат.
Сейчас в системе Prozorro.Продажи доступны 126 приватизационных аукционов.
Как сообщалось, в течение октября в системе Prozorro.Продажи был проведен 181 аукцион по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Почти каждые пятые торги завершились успешно. В результате — сумма продажи активов за месяц достигла 643 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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