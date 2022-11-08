За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона — Finance.ua

За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона Сегодня 09:32 — Казна и Политика

За два месяца от «малой приватизации» бюджет получил 372 миллиона

Аукционы по приватизации государственного и коммунального имущества на Prozorro. Продажи за два месяца принесли бюджетам 372 млн грн.

Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке

«Уже более двух месяцев успешно работает малая приватизация по новым правилам в системе Prozorro.Продажи. За это время состоялось 43 аукциона по приватизации госимущества и 70 аукционов — коммунального имущества», — говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что по их итогам доход составил почти 1,4 млрд грн, а рост цены составил 167%, что в почти в 2,7 раза выше стартовой стоимости лотов.

От продажи имущества в госбюджеты уже поступило 372 млн грн, остальные сделки находятся на стадии подписания договоров и оплат.

Сейчас в системе Prozorro.Продажи доступны 126 приватизационных аукционов.

Как сообщалось, в течение октября в системе Prozorro.Продажи был проведен 181 аукцион по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Почти каждые пятые торги завершились успешно. В результате — сумма продажи активов за месяц достигла 643 млн грн.

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Укрінформ По материалам:

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