Налоговая перевыполнила план в апреле 2025 года на 10,2 млрд грн — откуда деньги
Государственная налоговая служба демонстрирует стабильное перевыполнение плана поступлений. В апреле по состоянию на 30.04.2025 еще +10,2 млрд грн. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением — на 46,2 млрд грн (+13,1% к плану Минфина).
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
«В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 83 млрд грн (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года)», — отметил он.
Главные показатели апреля:
- НДФЛ: 29,7 млрд грн (+18,6% к плану);
- НДС: 27,4 млрд грн (+6%);
- налог на прибыль: 5,6 млрд грн (+77,5%);
- акциз с произведенных и ввезенных товаров: 15,7 млрд (+11,4%)
Возмещение НДС:
Четвертый месяц — положительная динамика. В апреле возмещено 13 млрд грн. За январь — апрель сумма составляет более 55 млрд грн (+24,2% к показателю 2024 года).
Показатели января — апреля 2025:
- поступления: 398,2 млрд грн;
- перевыполнение плана: +46,2 млрд грн;
- перевыполнение показателя января — апреля 2024 года: +16,9%
«Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования есть дополнительный объем для финансирования важных расходов», — добавил Глава ГНС.
Напомним, как сообщала Государственная налоговая служба Украины, меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть интернет и получают денежные переводы за нее.
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