Новый рекорд малой приватизации: за один лот соревновались 44 участника — Finance.ua
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Новый рекорд малой приватизации: за один лот соревновались 44 участника

Казна и Политика
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Новый рекорд малой приватизации: за один лот соревновались 44 участника
Новый рекорд малой приватизации: за один лот соревновались 44 участника
В рамках программы малой приватизации на онлайн-торгах в системе Prozorro.Продажи был установлен новый рекорд по числу участников. За право приобрести один объект соревновались 44 участника.
Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины, передает Минэкономики.
Такой огромный интерес среди местного бизнеса вызвало нежилое помещение общей площадью 258,2 кв. м, расположенное в селе Розсошенцы Полтавской области на первом этаже пятиэтажного здания.
Торги по нему начались с суммы 25 тысяч гривен и выросли до 6,5 млн гривен. То есть, цена объекта в ходе аукциона увеличилась в 260 раз.

Справка Finance.ua:

  • программа малой приватизации стартовала 19 сентября;
  • за первый месяц было проведено около двух десятков онлайн-аукционов, на которых победители предложили общую сумму более 1 млрд грн. В настоящее время уже 220,3 млн грн перечислено в бюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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