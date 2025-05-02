Дефицит текущего счета платежного баланса в марте сократился до $861 млн — Finance.ua
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Дефицит текущего счета платежного баланса в марте сократился до $861 млн

Казна и Политика
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Дефицит текущего счета платежного баланса в марте сократился до $861 млн
Дефицит текущего счета платежного баланса в марте сократился до $861 млн
Дефицит текущего счета платежного баланса в марте сократился до 861 млн долларов (по сравнению с дефицитом 2,0 млрд долларов в марте 2024 года), прежде всего, за счет поступления грантов от международных партнеров: 2,4 млрд долларов по сравнению со 151 млн долларов в марте прошлого года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В то же время отрицательное сальдо торговли товарами расширилось за счет более высоких объемов импорта товаров, чем их экспорта.
Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 3,2 млрд долларов (в марте 2024 года — 1,7 млрд долларов).
В I квартале 2025 года дефицит текущего счета составил 5,7 млрд долларов (в I квартале 2024 года — 3,4 млрд долларов).
Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 7,8 млрд долларов (за три месяца 2024 года — 3,2 млрд долларов).
Экспорт товаров вырос на 5,3% (в феврале 2025 года уменьшился на 15%), импорт товаров вырос на 20,4% (в феврале 2025 года — на 14,4%).
По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров вырос на 18,2%, а их импорт — на 21,8%.
Объемы экспорта товаров составили 3,4 млрд долларов.
Более половины роста экспорта было обеспечено увеличением экспорта продукции металлургии на 29,1% (по сравнению с февралем — на 45,7%).
Кроме того, вырос экспорт продовольственных товаров на 4.3% (по сравнению с февралем — на 15.5%) за счет масел и жиров (на 12.9%), семян масличных культур (на 7.7%), продуктов пищевой промышленности (на 11.3%) и мясомолочных продуктов (на 25). в то же время, уменьшился экспорт зерновых культур на 5.0%.
Объемы импорта товаров составили 6,9 млрд долларов.
Энергетический импорт вырос в 1,5 раза (по сравнению с февралем — в 1,8 раза) главным образом за счет роста импорта газа.
Неэнергетический импорт вырос на 15,3% (по сравнению с февралем — на 14,3%), что обеспечивалось за счет всех компонентов.
Платежный баланс в марте сведен с профицитом в 2,4 млрд долларов (в марте 2024 года — 6,4 млрд долларов).
Чистые выплаты перед МВФ составили 323 млн долларов (в марте 2024 года чистые привлечения составили 157 млн ​​долларов).
По состоянию на 1 апреля 2025 года объем международных резервов составил 42,4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5,2 месяца.
Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2024 году составил 13,4 млрд долларов (7,1% от ВВП) по сравнению с 9,6 млрд долларов (5,4% от ВВП) в 2023 году.
Дефицит текущего счета платежного баланса в 2023 году составил 9,8 млрд долларов (5,5% от ВВП) по сравнению с профицитом в 8,0 млрд долларов (5,0% от ВВП) в 2022 году.
За 2023 год сводный платежный баланс сформировался с профицитом в 9,5 млрд долларов (в 2022 году дефицит составил 2,9 млрд долларов).
Профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году составил 8,6 млрд долларов (5,8% от ВВП) по сравнению с дефицитом в 3,9 млрд долларов (1,9% от ВВП) в 2021 году.
Итого за 2022 год сводный платежный баланс сформировался с дефицитом в 2,9 млрд долларов (в 2021 году профицит составил 487 млн ​​долларов).
По материалам:
Українські Новини
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