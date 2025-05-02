Формальных гарантий обороны в соглашении о недрах нет, — премьер
Соглашение между правительствами Украины и США об экономическом партнерстве и создании инвестиционного фонда восстановления Украины (соглашение о полезных ископаемых) формально не предусматривает гарантий безопасности и обороны.
Об этом сказал на «часе вопросов правительству» премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная Соединенными Штатами военная помощь в Украине считается капитальным вкладом», — сказал он по поводу гарантий безопасности в соглашении о недрах.
По мнению премьер-министра, соглашение стимулирует администрацию США продлевать и не останавливать поставки Украине оружия и разведывательных данных.
Шмыгаль подчеркнул, что, хотя формальные гарантии безопасности в соглашении не прописаны, Соединенные Штаты продолжают поставки оружия и техники, а также реализуют уже анонсированные пакеты поддержки.
Это, по его словам, является элементом более широкой «архитектуры безопасности» сотрудничества, базирующегося на двусторонних гарантийных заверениях, ранее подписанных лидерами обеих стран.
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Правительство рассматривает соглашение как политический сигнал приверженности США долгосрочному партнерству и поддержке Украины, включая продолжение оборонной помощи.
Как сообщалось ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о недрах дает сигнал российскому руководству, что между целями США и Украины нет «никакой разницы», а также дает возможность американскому Президенту Дональду Трампу вести переговоры с россией на более прочной основе.
Напомним, в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее американский коллега Скотт Бессент подписали соглашение о полезных ископаемых.
В Государственном департаменте США подчеркнули, что заключение соглашения об ископаемых — это шаг к завершению войны.
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