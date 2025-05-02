Формальных гарантий обороны в соглашении о недрах нет, — премьер Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Формальных гарантий обороны в соглашении о недрах нет, — премьер

Соглашение между правительствами Украины и США об экономическом партнерстве и создании инвестиционного фонда восстановления Украины (соглашение о полезных ископаемых) формально не предусматривает гарантий безопасности и обороны.

Об этом сказал на «часе вопросов правительству» премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная Соединенными Штатами военная помощь в Украине считается капитальным вкладом», — сказал он по поводу гарантий безопасности в соглашении о недрах.

По мнению премьер-министра, соглашение стимулирует администрацию США продлевать и не останавливать поставки Украине оружия и разведывательных данных.

Шмыгаль подчеркнул, что, хотя формальные гарантии безопасности в соглашении не прописаны, Соединенные Штаты продолжают поставки оружия и техники, а также реализуют уже анонсированные пакеты поддержки.

Это, по его словам, является элементом более широкой «архитектуры безопасности» сотрудничества, базирующегося на двусторонних гарантийных заверениях, ранее подписанных лидерами обеих стран.

Правительство рассматривает соглашение как политический сигнал приверженности США долгосрочному партнерству и поддержке Украины, включая продолжение оборонной помощи.

Как сообщалось ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о недрах дает сигнал российскому руководству, что между целями США и Украины нет «никакой разницы», а также дает возможность американскому Президенту Дональду Трампу вести переговоры с россией на более прочной основе.

Напомним, в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее американский коллега Скотт Бессент подписали соглашение о полезных ископаемых.

В Государственном департаменте США подчеркнули, что заключение соглашения об ископаемых — это шаг к завершению войны.

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Українські Новини По материалам:

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